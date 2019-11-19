Россиянина задержали в Мюнхене по делу о сексуальных домогательствах

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин России был задержан в Мюнхене в воскресенье по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель отделения федеральной полиции в аэропорту Мюнхена Кристиан Кёгльмайстер.

"Мужчина приехал из Санкт-Петербурга. Мы, как сотрудники федеральной полиции, отвечаем за пограничный контроль в том числе в аэропортах. При проверке документов помимо срока действия визы и паспорта мы смотрим в банк данных. В этом случае мы увидели сообщение о том, что гражданин объявлен в розыск в Мюнхене", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину отправили в Мюнхен, где должно было быть принято решение о его аресте.

Получить комментарий прокуратуры "Интефраксу" пока не удалось.

По информации Кёгльмайстера, задержанному 31 год, в августе он был на концерте в Мюнхене. Газета Merkur сообщает, что задержанный на концерте сексуально домогался женщины, которая пришла туда со спутником. Он оскорблял молодых людей и угрожал им, в том числе убийством. После этого мужчина вернулся в Россию, а пострадавшие подали заявление в полицию, и в Мюнхене россиянина объявили в розыск.