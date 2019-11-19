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Эстонские министры поспорили о "плане Б" по защите от России

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Отношения стран Балтии с Россией всегда будут сложными, и в условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза им надо готовить запасной вариант обеспечения собственной безопасности, считает министр внутренних дел Эстонии Март Хельме (

"У НАТО были свои кризисы в прошлом. Альянс и сейчас в кризисе и мы не знаем, как он из него выйдет. Поэтому мы должны постараться, чтобы установить партнерские отношения с определенными государствами. (...) Мы должны думать о новых способах сохранения сил обороны", - заявил Хельме во вторник на встрече с финскими журналистами, напомнив, что у Финляндии есть "план Б" обеспечения безопасности.

Эстонский министр, которого цитирует газета Iltalehti, отметил, что Россия всегда была угрозой для Эстонии, и призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, "что бы вновь не возникла Российская империя".

"Отношения с Россией всегда будут сложными", - предупредил Хельме.

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По его мнению, Россия будет представлять для Эстонии угрозу независимо от установившегося там режима. Так, считает глава МВД Эстонии, при диктатуре в России оттуда исходит угроза силового уничтожения независимости балтийской республики. А при демократии в России, по его словам, появляется визовая свобода, и тогда в Эстонию может "хлынуть поток русских".

В то же время, как считает Хельме, слабеют надежды на защиту стран Балтии со стороны Евросоюза, США и НАТО.

Что касается НАТО, то по его словам, Эстония может надеяться на ряд государств альянса, "но мы не знаем будущего всего НАТО". "Надеюсь, что НАТО выйдет из кризиса и останется надежной гарантией против угрозы России. Люди по-прежнему верят, что НАТО защищает Эстонию, но обычные люди не политики", - сказал Хельме.

Что касается США, то, заметил он, многие члены правительства Эстонии в последнее время побывали в США, но там о европейской безопасности говорят мало. "Очень редко говорят о России. Там озабочены Китаем, Китаем и Китаем", - сказал Хельме.

Слабы надежды у Эстонии и на ЕС как о гаранте безопасности. "Мы не можем рассчитывать на Европейский Союз как гаранта безопасности. (Президент Франции Эмманюэль) Макрон может мечтать о Европе как о центре силы, но ЕС не является центром силы и он станет еще менее мощным центром, чем сейчас. Нам нужно смотреть в будущее: ЕС не станет центром силы", - считает Хельме.

Он отметил, что ранее ни один эстонский политик публично не говорил о подготовке правительством альтернативного плана.

На высказывания Хельме уже отреагировал министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik). Он заявил, что правительство республики никогда не обсуждало "плана Б" в связи с ненадежностью НАТО.

"Правительство Эстонии никогда не обсуждало и не планирует обсуждать никаких "планов Б". Это абсурдные разговоры, они только подрывают единство НАТО и ослабляют сдерживание", - говорится в распространенном во вторник заявлении главы военного ведомства.

"Какие еще доказательства о действенности НАТО нужны, если у нас в Тапа (военный городок под Таллином - ИФ) есть войска Британии и Франции, а самолеты ПВО защищают наше воздушное пространство?" - задается вопросом министр обороны.

Он подчеркнул, что "в Эстонии министр внутренних дел не занимается планированием государственной обороны".

"Те, кто занимается, знают, что наше направление - укрепление НАТО, а не сеять сомнения в сердцах наших врагов и друзей. У НАТО нет и не может быть никакой альтернативы", - заявил Луйк.

Эстония РФ

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