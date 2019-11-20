Мошенники из РФ начали обманывать белорусов по новой для этой страны схеме

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Минске и других регионах Белоруссии мошенники из России начали обманывать местных жителей по новому для этой страны сценарию, сообщили в пресс-службе МВД республики в среду.

"Схема выманивания денег следующая: смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим. Они рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги. На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят "светиться", поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле", - рассказали в ведомстве.

Один из таких случаев произошел на днях в Минске. "Чтобы убедить покупателя в своей честности, злоумышленник вместе с ним зашел в ломбард и передал на проверку настоящую золотую монету (это типичная схема). Когда специалист (ломбарда - ИФ) подтвердил подлинность, доверчивый мужчина купил десять фальшивок из дешевого металла за $1 тысячу: настоящую монету фигурант незаметно подменил на поддельную. Жена потерпевшего, услышав рассказ супруга о такой выгодной сделке, засомневалась. Вскоре ее опасения подтвердились", - приводятся в сообщении слова начальника отдела главного управления уголовного розыска (ГУУР) белорусского МВД Андрея Микулича.

По информации правоохранительных органов, сразу после совершения преступления гастролеры вернулись в Россию. "Через пару недель в Минск приехала новая группа аферистов, среди которых был брат злоумышленника из первой "бригады". По такому же сценарию он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за $800", - проинформировали в МВД. Оперативники уголовного розыска ГУВД Минска задержали россиянина с поличным. Против задержанного возбудили уголовное дело о мошенничестве, добавили в пресс-службе.