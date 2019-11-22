"Мисс Беларусь", избранная депутатом парламента, обвинила The Times во лжи

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата республиканского парламента) нового созыва, "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич в своем инстаграме обвинила британское издание The Times в публикации "лживых фактов".

"Я за свободу слова. Но будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания. (...) Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты... Это ли профессиональная журналистика?" - пишет Василевич.

Она также отмечает, что "журналистика - это не о "за" и "против", это не о личном отношении журналиста к тому или иному факту. "Задача журналиста - не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию. Но у нас другая ситуация - журналистика мнений", - пишет депутат.

Сообщение также продублировано на английском языке, где в конце вопрос о профессионализме в журналистке адресован непосредственно The Times.

В понедельник, 18 ноября, The Times опубликовало большой материал, посвященный прошедшим выборам депутатов парламента в Беларуси. Кроме оценки итогов выборов, там также рассказывается о самом молодом депутате страны - 22-летней королеве красоты Василевич, которая иногда появляется на официальных и неформальных мероприятиях, где присутствует президент республики Александр Лукашенко. Автор публикации в The Times также утверждает, что Лукашенко и Василевич связывает "романтическая связь".