Поиск

"Роскосмос" предупредил о летящем к Земле астероиде размером с челябинский метеорит

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские специалисты обнаружили ранее неизвестный малый астероид, сближающийся с Землей, сообщает "Роскосмос".

"6 ноября 2019 года ... был обнаружен неизвестный ранее малый астероид", - сообщили в госкорпорации.

"По итогам анализа небесного тела специалистами АО "Астрономический научный центр" (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года", - отметили там.

В миреЧелябинский метеорит попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый травмоопасныйЧитать подробнее

В "Роскосмосе" заявляют, что по оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Там отметили, что небесный объект нашли в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом "минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км". Астероид был обнаружен при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, входящем в состав Комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в районе села Передовое Амурской области.

"Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей", - сказали в госкорпорации.

Там сообщили, что на основе полученных измерений были сформированы целеуказания, которые были автоматически распространены Центром малых планет по всем мировым обсерваториям, осуществляющим наблюдения астероидов и комет и имеющим соответствующие инструменты с необходимой проницающей способностью.

В течение 8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

В миреСпециалисты заявили о недооценке астероидной опасности на ЗемлеСпециалисты заявили о недооценке астероидной опасности на ЗемлеЧитать подробнее

Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца.

"Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на острове Мауи (штат Гавайи, США)", - отметили в "Роскосмосе". Максимальное сближение с Землей данного небесного тела произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.

Астероид - небесное тело неправильной формы и небольшого, в сравнении с планетами, размера. У них нет атмосферы. В Солнечной системе астероиды вращаются вокруг Солнца по самостоятельной орбите. В настоящее время ученые считают, что астероиды появились в период формирования Солнечной системы, а не являются обломками разрушенной большой планеты, как думали ранее. Большинство астероидов находятся в области между орбитами Марса и Юпитера.

Роскосмос

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

США ввели санкции против министра связи Ирана из-за блокировки интернета

Двое убитых в Абхазии оказались "ворами в законе"

Двое убитых в Абхазии оказались "ворами в законе"

Трампа не впечатлили публичные слушания по его импичменту

Трампа не впечатлили публичные слушания по его импичменту

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Вместе с "вором в законе" в Сухуми застрелили его знакомого

Неизвестные в масках расстреляли "вора в законе" в Абхазии

Неизвестные в масках расстреляли "вора в законе" в Абхазии

МИД РФ насчитал шесть тысяч россиян в зарубежных тюрьмах

Польша выдала РФ экс-главу НПО "Космос", обвиняемого в мошенничестве на 17 млрд рублей

Киев хочет создать аналогичную минскому формату площадку для возвращения Крыма

Киев хочет создать аналогичную минскому формату площадку для возвращения Крыма
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');