"Роскосмос" предупредил о летящем к Земле астероиде размером с челябинский метеорит

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Российские специалисты обнаружили ранее неизвестный малый астероид, сближающийся с Землей, сообщает "Роскосмос".

"6 ноября 2019 года ... был обнаружен неизвестный ранее малый астероид", - сообщили в госкорпорации.

"По итогам анализа небесного тела специалистами АО "Астрономический научный центр" (АНЦ) было установлено, что астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года", - отметили там.

В "Роскосмосе" заявляют, что по оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года.

Там отметили, что небесный объект нашли в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом "минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км". Астероид был обнаружен при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, входящем в состав Комплекса специализированных оптико-электронных средств Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в районе села Передовое Амурской области.

"Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей", - сказали в госкорпорации.

Там сообщили, что на основе полученных измерений были сформированы целеуказания, которые были автоматически распространены Центром малых планет по всем мировым обсерваториям, осуществляющим наблюдения астероидов и комет и имеющим соответствующие инструменты с необходимой проницающей способностью.

В течение 8 ноября подтверждающие наблюдения были получены в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

Данный астероид является вторым, обнаруженным АСПОС ОКП за последние три месяца.

"Так, в ночь с 27 на 28 июля был обнаружен астероид, сближавшийся с Землей на достаточно уникальной орбите. Подтверждающие наблюдения были получены на двух телескопах, расположенных на острове Мауи (штат Гавайи, США)", - отметили в "Роскосмосе". Максимальное сближение с Землей данного небесного тела произошло 28 июля, минимальное расстояние составило 187 тыс. 791 км.

Астероид - небесное тело неправильной формы и небольшого, в сравнении с планетами, размера. У них нет атмосферы. В Солнечной системе астероиды вращаются вокруг Солнца по самостоятельной орбите. В настоящее время ученые считают, что астероиды появились в период формирования Солнечной системы, а не являются обломками разрушенной большой планеты, как думали ранее. Большинство астероидов находятся в области между орбитами Марса и Юпитера.