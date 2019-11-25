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Турецкая Анталья приняла рекордное количество иностранных туристов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Турецкая Анталья впервые в истории приняла свыше 15,6 млн туристов, сообщает портал Haberler.

"По состоянию на 20 ноября, аэропорт Антальи обслужил 14 млн 612 тыс. туристов, аэропорт Газипаша - 300,9 тыс. В общей сложности международными рейсами прибыло свыше 14,9 млн человек. Туристы их стран, которые не связаны с Антальей прямым авиасообщением, воспользовались транзитом через Стамбул - их число превысило 600 тыс. Кроме того, 55 тыс. прибыли круизными лайнерами", - пишет портал.

Как отмечает Haberler, Россия стала абсолютным лидером по числу туристов, пребывающих в Анталью. С 1 января по 31 октября 2019 года провинцию посетило 5,4 млн россиян, что на 16% больше, чем годом ранее. Доля туристов из РФ в общем турпотоке превысила 38%.

На втором месте - отдыхающие из Германии (2,5 млн, +16%), их доля в общем турпотоке - 18%. В топе также оказались Украина (799 тыс., +12,5%) и Великобритания (686 тыс., +11,5%).

При этом заметно вырос турпоток из таких стран, как Польша (535 тыс., +39%), Румыния (249 тыс., +30%), Чехия (226 тыс., +38%), Швеция (204 тыс., +32%), Норвегия (141 тыс., +62%), Франция (128 тыс., +42%) и других.

Анталья Турция

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