Власти Узбекистана обвинили пять российских вузов в нарушении законов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пять российских вузов в Узбекистане обвинили в приеме документов от абитуриентов и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год в нарушение законодательства республики.

В госинспекцию по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана поступили жалобы, что ряд иностранных вузов продолжают прием документов от абитуриентов и заключение контрактов на обучение в 2019-2020 учебном году, несмотря на то, что прошло три месяца с начала учебного года, говорится в сообщении ведомства.

Согласно обращениям граждан республики, некоторые вузы РФ принимают документы от абитуриентов, не имея лицензии на такую деятельность на территории Узбекистана, отметили в госинспекции.

В число нарушителей вошли Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, частная "Высшая школа предпринимательства", частный "Восточно-Европейского институт" и негосударственное образовательное учреждение "Сибирский институт бизнеса и информационных технологий".

Согласно законодательству Узбекистана, организации, работающие в сфере высшего образования, должны пройти соответствующую аккредитацию в госинспекции.

"В противном случае, документы об образовании, выданные не зарегистрированными организациями, не имеют юридической силы в республике", - отметили в инспекции.

В настоящее время в Узбекистане для приема документов от абитуриентов аккредитованы более 20 вузов РФ. В республике работают филиалы МГУ им. Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.