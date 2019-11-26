Погода вновь помешала запустить тяжелую ракету Ariane 5 с двумя спутниками

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским спутниками связи перенесен на среду, сообщила французская компания-разработчик Arianespace.

Первоначально запуск планировалось осуществить еще в минувшую субботу утром по московскому времени. Однако из-за возникшего сбоя в системе электроснабжения на пусковом комплексе на космодроме "Куру" во Французской Гвиане в Южной Америке он был отменен за несколько минут до старта ракеты.

После устранения возникших проблем пуск планировалось осуществить во вторник, но ему помешали непогода в районе космодрома.

На данный момент запуск планируется провести в период с 00:09 до 01:54 в среду по московскому времени.

Ракета Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) должна была вывести на геостационарную орбиту египетский военный спутник связи TIBA-1 и очередной спутник широкополосной мобильной связи Global Xpress 5 (GX-5) британский компании Inmarsat для пополнения ее орбитальной группировки.

Запуск должен стать восьмым по счету компании-оператора Arianespace в текущем году, которые осуществляются с использованием тяжелых ракет-носителей Ariane 5, средних российских "Союзов", а также легких Vega.