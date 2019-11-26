На территорию захваченного протестующими вуза в Гонконге зашли 50 переговорщиков

В случае провала переговоров освобождать университет будет полиция

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Переговорщики зашли на территорию Политехнического университета в Гонконге, чтобы убедить остающихся в знак протеста в кампусе студентов покинуть учебное заведение, пишет во вторник South China Morning Post со ссылкой на заявление главы администрации специального административного района Китая Кэрри Лэм.

На территорию университета, который 17 ноября захватили студенты в рамках массовых протестов в городе, вошли шесть групп. В общей сложности речь идет о 50 представителях администрации университета, охранниках и медиках из "Красного креста".

Лэм отметила, что в случае провала переговоров к освобождению здания подключат полицию. "Я надеюсь, что нам не понадобится применять силы полиции, если группа из представителей университета сможет успешно убедить людей покинуть кампус. Наша цель заключается в том, чтобы убедить их выйти (самостоятельно - ИФ)", - добавила политик.

По последним данным, проникшие в университет группы переговорщиков проверили четыре здания, но пока ни в одном из них не было обнаружено демонстрантов. Они отметили, что внутри здания были найдены различные виды опасных материалов и бутылок с зажигательной смесью.

Предположительно, на настоящий момент на территории университета остаются около 30 человек. Неделю назад территорию вуза добровольно покинули 300 несовершеннолетних протестующих.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в преступлениях.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжились с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Активисты оппозиции также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент. После этого протестующие начали строить укрепления в некоторых университетах, используя их в качестве базы для противостояния полиции. Большую часть университетов они уже покинули, однако в Политехническом университете ситуация остается напряженной.

В отличие от остальных университетов, которые захватывали протестующие, Политехнический университет находится в центре Гонконга, близко к нескольким важным транспортным узлам.