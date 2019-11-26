Чешская спецслужба сочла пророссийских активистов угрозой для страны

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Активисты, положительно относящиеся к России и распространяющие дезинформацию, несут наибольшую угрозу конституционному строю Чехии, сообщает во вторник общественная радиостанция Radio Praha со ссылкой на ежегодный доклад Службы безопасности и информации (BIS) Чехии.

В докладе утверждается, что именно такие силы, в лице частных лиц и партий, в последние годы наиболее интенсивно и систематически агитировали против нынешней политической системы Чехии, а также против ее членства в ЕС и НАТО.

Контрразведчики полагают, что дезинформация, распространяемая в Чехии в интересах России, исходит от различных националистических и популистских течений, в том числе настроенных против притока иммигрантов в эту европейскую страну.

Кроме этого, по данным радиостанции, в докладе содержатся утверждения, что Китай активизировал шпионаж в Чехии, и на территории этой страны действуют все китайские разведывательные службы.

При этом целями китайской разведывательной деятельности являются чешское академическое сообщество, службы безопасности и гражданская администрация, в которых, в частности, китайские спецслужбы пытаются вербовать агентуру.

Прошлый доклад BIS - за 2018 год - утверждал, что в 2017 году Россия и Китай усилили разведывательную деятельность на территории Чехии, причем и Москва и Пекин якобы придерживались цели подорвать единство ЕС при помощи Чехии.

В октябре 2019 года глава BIS Михаил Коуделка объявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действовала через посольство РФ в Праге. По словам Коуделки, эта сеть "была полностью разгромлена и обезглавлена". Посольство России в Праге позднее опровергло высказывания главы чешской спецслужбы, подчеркнув, что они не имеют ничего общего с действительностью.