Посольство РФ в Праге опровергло заявления о российской шпионской сети в Чехии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Заявление руководителя Службы безопасности и информации Чехии (BIS) о разоблачении деятельности российской шпионской сети на территории страны не имеет ничего общего с действительностью, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Праге.

Ранее в понедельник глава BIS Михаил Коуделка заявил, что его ведомство и чешская полиция разоблачили деятельность российской шпионской сети, которая, по его утверждению, действует через посольство РФ в Праге и связана с российской разведкой.

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", - приводят западные СМИ слова Коуделки в ходе выступления в чешском парламенте.

Коуделка также утверждал, что члены сети планировали атаки через интернет против целей в Чехии и в других странах.

Он также сказал, что эта сеть являлась частью более крупной структуры, созданной Россией в других европейских странах. Однако, как сообщают СМИ, он не стал называть эти страны.

В декабре 2018 года BIS обнародовала ежегодный доклад, в котором утверждалось, что Россия и Китай в 2017 году усилили разведывательную деятельность на территории Чехии. По версии авторов доклада, Москва для шпионажа использует сайты, распространяющие дезинформацию, а также покупку чешских компаний российскими инвесторами.