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Протестующие трактористы заблокировали подъезды к Парижу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции сельхозпроизводители на тракторах фактически блокировали дороги, ведущие в Париж, пишет Le Figaro. В среду в 10 утра (12:00 по Москве) они проведут в столице акцию протеста против ухудшения условий для их работы, как из-за требований международных организаций, так и из-за решений местных властей.

По данным Федерации национальных профсоюзов сельхозпроизводителей, в акции участвуют 10 000 человек на 1500 тракторах, передает FranceInfo. Не менее 250 тракторов уже появились в Париже и направляются к проспекту Фоша - месту проведения митинга.

Часть протестующих не поедет в Париж, а собирается блокировать дороги вокруг столицы, в частности, трассу между городм и аэропортом Шарля де Голля.

Трактористы блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города. Кроме того, часть участников акции направляется в сторону международного аэропорта Шарль-де-Голль.

Протестующие выступают против международных соглашений о свободе торговле, против внутренних директив, которые ограничивают их работу, против конкуренции со стороны импортной продукции. Также они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона Egalim, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.

Франция Париж

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