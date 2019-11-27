Протестующие трактористы заблокировали подъезды к Парижу

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции сельхозпроизводители на тракторах фактически блокировали дороги, ведущие в Париж, пишет Le Figaro. В среду в 10 утра (12:00 по Москве) они проведут в столице акцию протеста против ухудшения условий для их работы, как из-за требований международных организаций, так и из-за решений местных властей.

🔴 EN DIRECT - Plus de 1000 agriculteurs se sont engagés à rejoindre la capitale au volant de leur tracteur. #sauvetonpaysanhttps://t.co/xKm3mbsiM6 — Le Figaro (@Le_Figaro) November 27, 2019

По данным Федерации национальных профсоюзов сельхозпроизводителей, в акции участвуют 10 000 человек на 1500 тракторах, передает FranceInfo. Не менее 250 тракторов уже появились в Париже и направляются к проспекту Фоша - месту проведения митинга.

Часть протестующих не поедет в Париж, а собирается блокировать дороги вокруг столицы, в частности, трассу между городм и аэропортом Шарля де Голля.

Les agriculteurs en colère en route pour Paris, plusieurs cortèges, celui au départ de Senlis compte plusieurs centaines de tracteurs.



Direct sur @brutofficiel dans la matinée. pic.twitter.com/39QFq8Hgh9 — Remy Buisine (@RemyBuisine) November 27, 2019

Трактористы блокируют дороги, связывающие Париж и другие крупные города. Кроме того, часть участников акции направляется в сторону международного аэропорта Шарль-де-Голль.

Протестующие выступают против международных соглашений о свободе торговле, против внутренних директив, которые ограничивают их работу, против конкуренции со стороны импортной продукции. Также они недовольны неполным применением принятого в 2018 году закона Egalim, который должен защищать интересы фермеров и обеспечить населению стабильный доступ к экологически чистым продуктам питания.