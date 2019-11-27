Минобороны ФРГ извинилось за публикацию фото военной формы со свастикой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Глава пресс-службы Минобороны Германии Кристиан Тильс извинился за публикацию с формой вермахта со свастикой в официальном аккаунте бундесвера в инстаграме.

"Это была форма из фильма "Операция "Валькирия"" с Томом Крузом, это кинореквизит. Это ужасная ошибка, с тем, кто это сделал, я уже сегодня лично поговорил. Это очень досадный случай недомыслия, этого не должно было случиться", - сказал Тильс журналистам в Берлине в среду.

По его словам, пресс-служба Минобороны проверяет, как улучшить механизмы контроля качества и уровень подготовки молодых сотрудников, которые занимаются в пресс-службе социальными СМИ.

Публикация была сделана в формате истории. На опубликованной накануне фотографии была изображена форма майора вермахта со свастикой и орденом "Железный крест". Фотография подписана как "ретро", она была сделана на выставке в военно-историческом музее Дрездена. Пресс-служба удалила публикацию после того, как ее заметили СМИ.