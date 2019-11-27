На Украине появился омбудсмен по защите государственного языка

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины назначил Татьяну Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка, сообщил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале в среду.

Ее кандидатура была предложена министерством культуры, молодежи и спорта.

Ранее Монахова работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве, в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Должность языкового омбудсмена на Украине предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".