В РФ заявили о продолжающейся дискриминации русскоязычных на Украине

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации принял заявление о дискриминации русскоязычных граждан Украины и призвал международное сообщество защитить их права.

Как отмечается в заявлении Совфеда, "прозападная ориентация Украины после государственного переворота в 2014 году не приблизила ее к цивилизованным демократическим стандартам, а наоборот - еще больше удалила от них". "Нынешнее руководство Украины продолжило дискриминационный курс бывшего президента Украины Петра Порошенко, направленный на ограничение прав русскоязычного населения на обучение на родном языке", - подчеркнули в СФ.

Сенаторы выражают серьезную обеспокоенность в связи с тем, что уже в сентябре 2020 года, когда начнут применяться положения нового законодательства Украины об образовании, обучение в образовательных учреждениях (кроме дошкольного и начального уровней) на Украине станет практически полностью украиноязычным. Между тем, в этой стране для миллионов людей родным является русский язык, отмечается в заявлении.

По мнению сенаторов, этот закон противоречит Конституции Украины и обязательствам, принятым ею в соответствии с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года и Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 1992 года, ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

В заявлении также приводится позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы из резолюции от 12 октября 2017 года, согласно которой, указанный закон влечет за собой значительное сокращение прав в сфере образования, ранее гарантированных национальным меньшинствам.

"Протесты против нового украинского закона помимо России были заявлены властями Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии. Тем не менее, несмотря на критику многих государств и международных организаций, украинские власти продолжили политику массового ущемления прав русскоязычного населения, закрепив ее в Законе Украины "О функционировании украинского языка как государственного", вступившем в силу 16 июля 2019 года, и в Законе Украины "О полном общем среднем образовании", принятом Верховной Радой Украины 16 января 2020 года", - говорится заявлении.

При этом отмечают сенаторы, "были проигнорированы выводы заключения Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) № 902/2017 от 11 декабря 2017 года о том, что Закон Украины "Об образовании" не содержит решений для языков, которые не являются официальными языками Европейского союза, в частности для русского языка как наиболее широко используемого на Украине негосударственного языка".

"В указанном заключении особо отмечается, что "менее благоприятное отношение к этим языкам трудно каким-либо образом обосновать, вследствие чего возникает вопрос об их дискриминации". Исключения, предусмотренные только для языков "коренных народов", к которым на Украине относят ряд народностей, проживающих вне территории Украины (в Крыму), а также частично для официальных языков Европейского союза, лишь усиливают антигуманный и в первую очередь антирусский характер нового законодательства Украины об образовании", - говорится в заявлении Совета Федерации.

Как считают сенаторы, "политика насильственной украинизации стала одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей".

Тем самым власти Украины закрывают все пути к мирному урегулированию конфликта и по сути делают "все, чтобы сорвать процесс национального примирения и реализацию Минских соглашений", считают в Совете Федерации.

В этой связи сенаторы призывают Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссара Совета Европы по правам человека, парламенты государств Европы защитить права русскоязычных граждан Украины.

Совет Федерации "будет настаивать на рассмотрении сложившейся ситуации в международных парламентских организациях - Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы", говорится в заявлении.