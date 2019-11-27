В Эстонии снова отказали в УДО осужденному за установку бомб 81-летнему мужчине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии суд вновь отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) 81-летнего пенсионера Мярта Рингмаа (Mart Ringmaa), приговоренного к 15 годам тюрьмы за установку в Таллине в 2001 и 2003 годах неразорвавшихся бомб.

Об этом сообщила в среду пресс-служба Вируского (Viru) уездного суда. Защита Рингмаа просила освободить его по состоянию здоровья.

Суд отказывал Рингмаа в УДО и ранее. Нынешнее решение было принято, несмотря на заключение медицинской комиссии, признавшей осужденного неизлечимо больным.

"Паэский бомбист"

Накануне, 26 ноября, прокуратура также высказалась против освобождения Рингмаа, более известного как "паэский бомбист" за установку бомб на улице Паэ (Pae) в жилом массиве Ласнамяэ. По мнению прокуратуры, оказывать медицинскую помощь ему можно и в тюрьме.

Согласно пенитенциарному кодексу Эстонии, неизлечимо больного человека можно освободить от заключения, но при этом нужно учитывать личность осужденного, обстоятельства совершенного им преступления и характер болезни.

23 марта 2009 года Харьюский (Harju) уездный суд признал Рингмаа виновным в незаконной установке взрывных устройств, покушении на убийство и мошенничестве.

По данным суда, мужчина установил бомбу около пункта приема стеклотары на улице Пунане (Punane) 11 апреля 2001 года, и еще одно устройство - на первом этаже в подъезде дома по улице Паэ 23 19 ноября 2003 года. Ни одна из этих бомб не взорвалась.

В то же время, согласно обвинению, в 1998-2005 годах Рингмаа организовал 11 взрывов в основном в Ласнамяэ, в результате которых погибли семеро и пострадали шесть человек, также был нанесен материальный ущерб в размере свыше 7 млн крон. Рингмаа свою причастность к взрывам категорически отрицал, а следствию доказать его вину не удалось.

Также мужчина был признан виновным в предоставлении неверных сведений Таллиннскому пенсионному департаменту. Рингмаа предъявил ведомству трудовую книжку с поддельными данными, на основании которых с мая 2001 по ноябрь 2005 года ему было выплачено 20 255 крон в качестве пенсии по старости. По другим пунктам обвинения Рингмаа был оправдан.