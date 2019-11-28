Все атомные авианосцы США в Атлантике несколько месяцев не готовы к выходу в море

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - По техническим причинам все шесть атомных авианосцев, которые размещены на Восточном побережье США на базе Норфолк, в настоящее время не в состоянии выйти в дальний поход, следует из открытых данных ВМС США.

Все они находятся либо на длительном ремонте или многомесячном плановом обслуживании. Единственный боеготовый атомный авианосец USS Harry Truman ("Гарри Трумэн"), который планировалось направить в поход на Ближний Восток еще в прошлом месяце, по данным Пентагона, после выхода в море вернулся на базу из-за серьезных неполадок, возникших в его электросетях. Об этом, в частности, сообщал ранее Breaking Defense.

Harry Truman должен был отправиться в поход летом, но не смог достичь боеготовного состояния в сентябре, и его вернули в док Норфолка. Это нарушило график боевого дежурства авианосных ударных группировок американского флота.

ВМС США сняли техперсонал и необходимые материалы и технику с других авианосцев, чтобы ускорить ремонтные работы на борту Harry Truman. Это, в свою очередь, увеличивает сроки планового обслуживания остальных авианосцев.

Заместитель начальника штаба ВМС США адмирал Роберт Берк, выступая в минувшую пятницу на ежегодной конференции военных журналистов, заявил, что флот "очень озабочен" проблемами на авианосце. "Я думаю, что инженеры проделали отличную работу, выявив редкую проблему, и пытаются ее разрешить", - отметил адмирал. При этом он предположил, что Harry Truman может быть готов к походу уже "через недели, а не месяцы".

ВМС США располагают 11 атомными авианосцами. Обычно шесть из них базируются в Атлантике на базе Норфолке. В настоящее время помимо Harry Truman там стоят авианосцы Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзехауэр"), George Washington ("Джордж Вашингтон"), John Stennis ("Джон Стеннис"), George Bush ("Джордж Буш") и Gerald Ford ("Джеральд Форд").

Еще четыре авианосца стоят на двух базах на Западном побережье США, в том числе два - в Бремертоне (штат Вашингтон) и два - в Сан-Диего (штат Калифорния). Кроме того, один авианосец - Ronald Reagan ("Рональд Рейган") постоянно размещен на базе Иокосука в Японии.

USS Harry Truman должен сменить авианосец USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), который уже дольше запланированного шестимесячного срока находится в районе Ближнего Востока.

Как сообщалось, американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln, находящаяся на патрулировании в Персидском заливе, во вторник зашла для пополнения запасов на базу 5-го оперативного флота США в Бахрейне.

В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), а также ракетные эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Nitze ("Нитце") и Mason ("Мэйсон"). На борту авианосца находится около 70 самолетов и вертолетов, в том числе 48 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet.

19 ноября на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Ираном авианосная ударная группа "Авраама Линкольна", пройдя Ормузский пролив, впервые вошла в акваторию Персидского залива. До этого в течение шести месяцев, начиная с мая, авианосец курсировал в соседнем Оманском заливе и Аравийском море. Пентагон не решался вводить его в регион.