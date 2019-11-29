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Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Бывший премьер-министр Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года
Ясухиро Накасонэ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Скончался бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что на момент смерти Накасонэ был 101 год.

По данным на 2019 год, он стал самым старым из живущих ранее действующих руководителей глав государств и правительств мира, а также вторым по продолжительности жизни главой правительства в истории Японии.

Накасонэ занимал пост премьера с 27 ноября 1982 года по 6 ноября 1987 года и был известен своими тесными отношениями с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1980-х годах.

Япония Ясухиро Накасонэ

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