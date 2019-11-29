Столтенберг назвал Россию стратегическим вызовом для НАТО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам в пятницу.

"Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные", - заявил глава НАТО в преддверии саммита альянса, запланированного на 3-4 декабря в Лондоне.

Столтенберг вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также агрессивных действиях против ее соседей - Украины, Грузии. Он также отметил, что "силы России есть в Молдавии".

По его словам, союзники по НАТО будут уделять значительное внимание теме последствий прекращения действия ДРСМД. "Мы договорились, что наш ответ на нарушение Россией ДРСМД будет лежать в сфере обороны, будет взвешенным и согласованным. И это будет важным элементом нашей работы в предстоящие месяцы", - сказал Столтенберг.

Он сообщил, что одной из тем саммита НАТО станут отношения с Россией. "Мы также обсудим Россию и будущее режима контроля над вооружением", - заявил Столтенберг.

Ранее генсек заявлял, что в альянсе сожалеют о прекращении действия ДРСМД, но в то же время ведут дискуссии о дальнейших шагах, включая возможные новые меры по контролю над вооружениями. В октябре Столтенберг говорил, что предложенный Россией мораторий на размещение в Европе РСМД не внушает доверия.