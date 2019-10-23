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В НАТО назвали не внушающим доверия предлагаемый РФ мораторий за размещение РСМД

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не рассматривает предлагаемый Россией мораторий на развертывание ракет с ядерными боеголовками в Европе и будет реагировать на новую ракетную угрозу, исходящую от Москвы.

"Это предложение не внушает доверия", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в среду. Он отметил, что мораторий "не представляется реальным предложением", так как "Россия уже развернула новую ракетную систему, нарушая ДРСМД".

Ранее в октябре недавно покинувшая свой пост замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер говорила, что Организация Североатлантического договора не видит смысла в предложенном Москвой моратории на развертывание ракет в Европе.

В сентябре сообщалось, что Столтенберг получил письмо из России с предложением о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Тогда он заявлял, что "это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)", отметив, что "предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными и заявляют, что действие договора было прекращено по инициативе Вашингтона.

НАТО Йенс Столтенберг

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