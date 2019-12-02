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Вторая за день стрельба произошла в Новом Орлеане

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Десять человек пострадали в результате стрельбы в Французском квартале Нового Орлеана, спустя несколько часов жертвами стрельбы в другом районе города - Севент Уорд - стали по меньшей мере два человека, еще двое пострадали, сообщает местный интернет-портал NOLA.com.

Как отмечается, информации о погибших, состоянии пострадавших и мотивах стрелявших в Севент Уорд на данный момент нет. Двое раненных при стрельбе в Французском квартале квартале находятся в критическом состоянии.

Издание уточняет, что первая стрельба произошла после популярного футбольного матча, когда в районе Французского квартала находились "десятки тысяч" человек. После этого власти сообщили о задержании одного человека, однако о том, какое отношение он имеет к произошедшему, информации нет. По данным NOLA.com, он не арестован.

В свою очередь генеральное консульство России в Хьюстоне сообщило, что поддерживает связь с полицией и уточняет гражданство пострадавших при стрельбе в Французском квартале Нового Орлеана.

"Генеральное консульство находится в контакте с правоохранительными органами, которые уточняют гражданство пострадавших", - говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в твиттере.

США Новый Орлеан Луизиана Россия

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