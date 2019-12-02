Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.

"По данным регионального представительства Госдепартамента США, при стрельбе в городе Новый Орлеан, штата Луизиана, никто из иностранных граждан не пострадал", - говорится в сообщении дипмиссии.

Утром в воскресенье в туристическом Французском квартале Нового Орлеана (штат Луизиана) произошла стрельба. По данным местной полиции, пострадали десять человек.

Спустя несколько часов стрельба произошла в другом районе Нового Орлеана - Севент Уорд. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения.