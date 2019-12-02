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14 человек погибли при атаке на протестантскую церковь в Буркина-Фасо

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В результате нападения на протестантскую церковь на востоке Буркина-Фасо погибли 14 человек, сообщил в твиттере президент страны Рок Марк Кристиан Каборе.

Кроме того, по его словам, несколько человек в результате нападения получили ранения. Точное число пострадавших президент не называет.

Каборе назвал произошедшее "варварской атакой", выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения.

Как отмечает агентство Associated Press, исламсты действуют в Буркина-Фасо с 2015 года. Они нападали на полицейские участки и церкви на севере страны, а также недавно нанесли удары на востоке Буркина-Фасо.

Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе

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