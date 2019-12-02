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Три человека погибли из-за крушения легкомоторного самолета в Техасе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в аэропорту города Сан-Антонио в американском штате Техас, сообщил в ночь на понедельник телеканал NBC Chicago со ссылкой на сотрудников спасательной службы.

По их данным, самолет летел из города Шугар Ленд в Боерн. Из-за проблем с двигателем пилот собирался совершить внештатную посадку в Сан-Антонио, но самолет разбился.

Дома в окрестностях аэропорта из-за крушения не пострадали.

США Техас

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