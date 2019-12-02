Осенний шторм в Эстонии изменил концепцию охраны границы с Россией

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Пронесшийся в конце октября в Эстонии шторм заставил пограничников пересмотреть концепцию охраны границы с Россией.

Сильный ветер повалил деревья на опытном трехкилометровом участке пограничной линии, из-за чего упала уже отстроенная часть забора, нарушена работа техники, выведена из строя инфраструктура, завалены заграждения для животных, стали непроходимыми линии патрулирования. Граница оказалась фактически свободной для всех желающих пересечь ее, пишет в понедельник газета Postimees.

Шторм показал, что выстраиваемая пограничная с Россией полоса шириной в десять метров не отвечает необходимым условиям. "Мы увидели, что строить на десяти метрах гораздо сложнее и дороже. В контексте охраны: если у нас только десять метров земли, а граница идет не по прямой, но с частыми зигзагами, то нужно больше техники наблюдения, так как поле зрения ограничено," - сказал в интервью газете начальник бюро интегрированного пограничного управления департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев.

Было принято решение расширить пограничную полосу в лесной местности на 10-30 метров. В срочном порядке ведутся переговоры с землевладельцами о продаже земель близ границы, и уже совершены сделки на 567 000 евро.

По словам Беличева, сейчас на первом 23-километровом участке от места стыка границ Эстонии, России и Латвии до погранпункта Лухамаа (Luhamaa) все необходимые земельные участки уже куплены.

"Сейчас ждем предложения от предприятий по строительству инфраструктуры (на границе - ИФ)", - сообщил представитель погранохраны. По мнению Беличева, если все пойдет по плану, строительство границы может быть завершено к 2026-2027 году.

Согласно правительственным планам, сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 135 км, из которых на болотистую местность приходится 101 км. Сухопутный участок предполагается обеспечить современной техникой, установить электронную охранную систему. Планируется использование беспилотников. Пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. На протяжении 90 км будет возведен забор высотой 2,5 метра. На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота.

Согласно расчетам правительства, восточная граница обойдется в 130,5 млн евро. Ее строительство начнется в первой половине 2020 года.