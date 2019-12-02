Составители ресторанного рейтинга La Liste назвали лучших в мире и в России

Интерьер ресторана White Rabbit в Москве Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - На верхней строчке ежегодного ресторанного рейтинга La Liste, включающего 1000 лучших ресторанов мира, расположились одновременно четыре ресторана - из Франции, США и Японии.

Согласно рейтингу, поступившему в "Интерфакс", в ТОП-4 с одинаковыми баллами вошли парижский ресторан Guy Savoy, нью-йоркский Le Bernardin, а также японские Ryugin и Sugalabo. Все эти четыре ресторана получили по 99,5 балла из 100.

Guy Savoy и Le Bernardin также возглавляли рейтинг La Liste в прошлом году.

Менее чем на балл (99 баллов) получили такие известные рестораны, как Kitcho Arashiyama в японском Киото, L'Arpege в Париже, Le Louis XV - Alain Ducasse в Монако, Martin Berasategui в испанской Ласарте-Ории и Sushi Saito в японском Минато.

Таким образом, в ТОП-9 лучших ресторанов мира по версии La Liste вошли сразу четыре японских ресторана.

Guy Savoy - известнейший ресторан французской кухни, расположенный в центре Парижа. Le Bernardin - французский ресторан, расположенный на Манхэттене. Специализируется на морепродуктах.

Лучшие рестораны России

Лидером рейтинга La Liste по России стал московский ресторан Twins Garden. Кроме того, в "тройку" лучших заведений в России, помимо Twins Garden, также входят московские White Rabbit и "Пушкинъ".

За ними следует петербургский "Палкинъ", московские Wine and Crab и Selfie, а также ресторан Il Lago dei Cigni в Санкт-Петербурге.

В российский ТОП-10 попали рестораны La Сolline, "Сахалин" и Tartarbar.

Один из сооснователей La Liste Йорг Ципприк считает, что этот сезон стал успешным для российского ресторанного бизнеса.

"В этом году в La Liste на четыре русских ресторана больше, чем в прошлом году. Значит это хороший сезон для русских шеф поваров... В этом году в La Liste появилось больше русских ресторанов, даже если пока не во всех регионах их достаточно", - сказал он "Интерфаксу".

По мнению сооснователя рейтинга, Россия исторически занимает важное место в мире высокой кухни.

Рейтинг

Французский рейтинг La Liste публикуется с 2015 года по инициативе МИД Франции. Этот рейтинг был создан в противовес британскому гастрономическому рейтингу "Лучшие 50 ресторанов мира".

Ежегодно La Liste составляет рейтинг из 1000 лучших ресторанов мира, которые, по мнению экспертов, стоит посетить в следующем году. В его основе лежит специально созданный алгоритм, учитывающий, в частности, отзывы и рецензии СМИ и в соцсетях.

"La Liste представляет собой математическую агрегацию различных источников: справочников, прессы, социальных сетей. Он не отражает мое мнение или мнение другого человека. Во многом он отражает то, что говорится и пишется в России и в мире. Мы нейтральны в том смысле, что математика нейтральна", - подчеркнул Ципприк.