Хулиганы облили краской памятник Грибоедову в Ереване

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Ереване в ночь на вторник облили красной краской памятник российскому поэту и послу Александру Грибоедову в ответ на осквернение памятной доски национальному герою Армении Гарегину Нжде в российском Армавире.

"Я закрасил краской памятник Грибоедову. К сожалению, на государственном уровне в Армении не отреагировали на акцию в Армавире. Пусть знают, что в Армении есть такие парни-националисты, как я, которые не оставят без ответа подобные действия", - позднее в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал Шаген Арутюнян.

Арутюнян - сын радикала Шанта Арутюняна, который в 2014 году был приговорен е шести годам лишения свободы за хулиганство. Шаген Арутюнян также был приговорен к лишению свободы условно за хулиганство. В 2014 году он намеревался подойти в Ереване к папе Римскому с плакатом с требованием освобождения политзаключенных.

Мэрия Еревана опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, где памятник уже очищен от краски.

Инцидент назвал актом вандализма пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.

"Осуждаем произошедшее. Подобные проявления вандализма не должны иметь места в нашем обществе. Полиция уже проводит расследование", - сказал Карапетян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

Ранее депутат городской думы российского Армавира Алексей Виноградов проник на территорию храма Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Армавире (Краснодарский край) и закрасил черной краской памятную доску национальному герою Армении, одному из создателей "Армянского легиона" германского вермахта Гарегину Тер-Арутюняну, известному как генерал Нжде.

В посольстве Армении в России выразили возмущение в связи c произошедшим инцидентом. "Действия депутата городской Думы Армавира Алексея Виноградова расцениваются нами как акт вандализма. Эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению", - отмечалось в заявлении посольства.

Гарегин Нжде является автором учения, проповедовавшего защиту национальной идентичности армянского народа и восстановление территориальной целостности. В современной Армении его считают национальным героем, боровшимся с турками.

В годы Второй мировой войны Тер-Арутюнян сотрудничал с немецкими нацистами. Осуществлял политическое руководство "Армянским легионом" вермахта. По данным архивов, "Армянский батальон" генерала Нжде проводил карательные операции в Крыму.

В 1944 году Тер-Арутюнян был арестован в Болгарии и приговорен советским военным судом к 25 годам заключения. Он скончался в 1955 году во Владимирском централе.

Грибоедов участвовал в разработке условий Туркменчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны. По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении.