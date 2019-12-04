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Лидеры Польши, Турции и стран Балтии проведут встречу на саммите НАТО

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сегодня в Лондоне в рамках саммита НАТО состоится встреча лидеров стран Балтии, Польши и Турции, сообщили в канцелярии президента Латвии.

Главной темой встречи будет сотрудничество стран в рамках альянса.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что не согласится с планом НАТО по обороне Польши и стран Балтии, пока альянс не прислушается к опасениям Турции относительно курдских боевиков в Сирии.

Перед тем, как отправиться на саммит НАТО в Лондоне, Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами стран Балтии и Польши.

Турция обвиняет союзников по НАТО в том, что они прислушиваются к опасениям стран Балтии относительно своей безопасности, но отрицают угрозу, исходящую для Турции от курдских боевиков.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее призвал не драматизировать распространенную анонимными источниками информацию об отказе Турции поддержать план обороны стран Балтии и Польши.

По его словам, сейчас альянс работает над оценкой рисков и планом соответствующих действий для всех стран-участниц, включая Балтийский регион.

"Я уверен, что дискуссия завершится тем, что будут соблюдены интересы безопасности нашего региона, и союзники отнесутся к этому настолько же серьезно, насколько мы серьезно относимся к их интересам", - сказал министр.

НАТО Польша Турция Прибалтика

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