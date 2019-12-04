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В Пакистане установили личности более 600 девушек, проданных китайским женихам

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Пакистане смогли установить личности 629 девушек, которых в период с 2018 года по апрель 2019 года вывезли в Китай для заключения брака с китайскими женихами, сообщает агентство Associated Press.

В пакистанской базе данных пограничного контроля сохранились личные идентификационные номера, имена китайских мужей и даты заключения браков. В МИД Китая заявили, что не знают об этом списке.

"Два правительства Китая и Пакистана поддерживают создание счастливых семей между своими людьми на добровольной основе в соответствии с законами и нормативными актами, в то же время проявляя абсолютную нетерпимость и решительно борясь с любым лицом, участвующим в незаконных трансграничных браках. поведение ", - говорится в сообщении министерства, отправленном по факсу в понедельник в пекинское бюро AP.

В мае в Пакистане были арестованы несколько десятков китайцев и пакистанцев по подозрению в организации подобных браков. Поначалу расследование торговли невестами шло бойко, но затем под давлением пакистанских чиновников оно застопорилось, пишет AP. Одно из крупных уголовных дел развалилось. В октябре суд города Фейсалабад в провинции Пенджаб оправдал 31 гражданина Китая, обвиненного в торговле людьми. Источники, знакомые с расследованием, говорят о серьезном давлении со стороны правительства Пакистана, которое не хочет осложнений в отношениях с КНР. Причина, прежде всего, экономическая.

Христианский активист из Пакистана Салим Икбал, который помогает вернуть жен-невольниц домой, утверждает, что китайские и пакистанские власти не пытаются искать и возвращать проданных девочек и девушек. По его словам, удалось вернуть в Пакистан всего 50 из них.

Один и высокопоставленных пакистанских чиновников рассказал AP, что все девушки были проданы их же семьями. Жертвами торговцев людьми чаще всего становятся девочки из немногочисленной обнищавшей христианской общины в Пакистане. Многие христианские семьи в исламской республике видят в замужестве с китайским женихом шанс подзаработать или поправить свое материальное положение. При этом родителям совсем необязательно знать что-либо о будущем зяте. Предлог замужества может оказаться и ложным, в этом случае девушки попадают в сексуальное рабство, вынужденно занимаясь проституцией.

Ситуация с продажей и похищением женщин продолжает усугубляться на фоне острого гендерного дисбаланса в Китае из-за того, что его правительство много лет проводило политику "одного ребенка", ограничивая рождаемость. Китайские семьи в качестве детей предпочитали мальчиков, что приводило к многочисленным абортам. Если девочкам повезло все-таки родиться, то многих из них просто не регистрировали. Со временем количественный разрыв среди мужчин и женщин увеличился. Согласно последним официальным данным, сегодня в Китае живут более 1 млрд 404 млн человек, из них мужчин примерно на 34 млн больше, чем женщин.

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