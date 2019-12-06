В США убили током второго слепого заключенного после восстановления смертной казни

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В американском штате Теннесси в четверг казнили слепого заключенного за убийство своей подруги в 1991 году. Для Теннесси это первое подобное наказание, а для страны - второй случай, после того как в 1976 году в США восстановили смертную казнь, сообщает Associated Press.

53-летний Ли Холл ожидал казни почти 30 лет. Адвокаты неоднократно просили заменить ее на пожизненное заключение. Верховный суд Теннесси и губернатор штата отказались удовлетворить ходатайства.

В итоге Холл предпочел смерть от удара электрическим током смертельной инъекции. Мужчина получил два разряда тока и был объявили мертвым в 19:26 в тюрьме строгого режима в Нэшвилле.

По словам свидетеля казни, Холл напоследок сказал, что "люди могут научиться прощению и любви и сделают этот мир лучше".

Холл был казнен за убийство своей подруги - 22-летней Трейси Крозье 17 апреля 1991 года. Он запер ее в машине и поджег автомобиль. Девушка умерла на следующий день в больнице от ожогов более чем 90 процентов тела.

Холл потерял зрение, будучи уже в камере смертников. По словам его адвокатов, это произошло из-за неудачного лечения глаукомы.

Сестра и отец погибшей наблюдали за казнью преступника. "Надеюсь, что сегодня конец жизни этого монстра принесет мир всем, кто страдал в течение этих 28 лет без сестры", - сказала после казни сестра погибшей, Стэйси Вутен.

В Теннесси заключенные могут выбрать казнь посредством электрического стула, такой вид наказания практикуется еще в шести штатах. Однако Теннесси стал единственным из них, который использовал ее в последние годы.

Около 20 лет назад Верховный суд США, ссылаясь на 8-й поправку Конституции, рекомендовал не использовать электрический стул из-за нескольких неудачных казней во Флориде, однако физически немощным заключенным не было отказано в выборе такого наказания.