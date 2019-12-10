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Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров на пути в Антарктиду

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров на пути . в Антарктиду, сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.

Самолет взлетел в понедельник в 16:55 (22:55 Москвы) с базы Пунта Аренас на юге страны. На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет исчез с радаров в 18:17 (00:17 вторник по Москве) в районе пролива Дрейка.

Данных о личности находящихся на борту людей пока не имеется.

Чили

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