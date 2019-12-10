В Норвегии подняли затонувший траулер "Бухта Наездник" и готовят к буксировке

Пожар на российском траулере "Бухта Наездник" в Норвегии. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В норвежском порту Тромсе прошла операция по подъему затонувшего после пожара траулера "Бухта Наездник" (компания-судовладелец ПАО "Мурманский траловый флот", МТФ, входит в Группу "Норебо"), сообщили "Интерфаксу" в МТФ.

"Организация, которая с 3 декабря занималась подъемом, продолжает подготовку судна к буксировке в иностранный порт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пока неизвестно, в какой именно порт будет отбуксирован траулер, но уже решено, что судно будет разделано на металлолом.

Как сообщалось, 25 сентября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после информации СМИ о пожаре на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", стоящем в порту Тромсе на севере Норвегии.

По предварительным данным, траулер находился в порту на ремонте. Предположительно, пожар случился во время сварочных работ. На борту находились 29 членов экипажа, 12 из которых обратились за медицинской помощью.

Как сообщал судовладелец, в результате пожара траулер лег на левый борт. Документы российских моряков сгорели, работой по их восстановлению занималось консульство РФ. 3 октября экипаж вернулся в Россию.