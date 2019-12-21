Facebook удалил десятки фальшивых аккаунтов, связанных с правящей партией Грузии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания Facebook в пятницу сообщила о выявлении десятков фальшивых аккаунтов и сотен страниц, якобы связанных с правящей партией Грузии "Грузинская мечта".

Согласно заявлению главы кибербезопасности Facebook Натаниэля Глейхера, всего удалено 39 аккаунтов, 344 страницы и 13 групп. Эти страницы распространяли, в основном, местные новости, представлялись, как СМИ и критиковали оппозиционные партии и различные гражданские группы.

"Несмотря на то, что эти лица пытались скрыть свои личности и координированные действия, мы сумели выяснить, что они были связаны с одним из действующих в Грузии рекламных агентств и правительством "Грузинской мечты"", - сказано в заявлении.

Кроме того, в заявлении говорится об удалении фальшивых страниц и аккаунтов во Вьетнаме и в США.