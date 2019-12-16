Бишкек выразил протест из-за избиения омоновцами граждан Киргизии в Хабаровске

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Советник-посланник посольства РФ в Бишкеке Вадим Чекмазов был вызван в МИД Киргизии, где Бишкек призвал Москву привлечь к ответственности виновных в избиении граждан Киргизии, работавших в Хабаровске, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

"Киргизская сторона призвала обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение данного инцидента и принятия соответствующих строгих мер к виновным лицам, допустивших превышение должностных полномочий", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве заявили, что МИД Киргизии выразил решительный протест в связи с действиями сотрудников российских правоохранительных органов, которые носили неправомерный характер. По версии министерства, сотрудники ОМОН применяли грубую физическую силу к гражданам Киргизии в Хабаровске и нецензурно выражались в их адрес.

На встрече в Бишкеке Чекмазов со своей стороны отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие, российская сторона будет информировать киргизскую сторону о ходе дела по мере поступления информации.

По данным киргизских СМИ, 12 декабря в Хабаровске сотрудники ОМОН в ходе рейда увезли из автобусного парка компании "ИП Васильев" 73 водителя-мигранта из стран Центральной Азии. Большинство из них были уроженцами Киргизии и Таджикистана.

13 декабря в киргизское консульство в Хабаровске обратились 15 граждан Киргизии, которые сообщили об избиении сотрудниками ОМОНа. В результате инцидента два гражданина Киргизии были госпитализированы.