Неизвестные обстреляли киргизских пограничников вблизи таджикской границы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Неизвестные лица обстреляли из охотничьего мелкокалиберного ружья пограничников Киргизии вблизи киргизско-таджикской границы, а также закидали камнями несколько машин, сообщает в пятницу Государственная пограничная служба Киргизии (ГПС).

По данным ведомства, неизвестные скрылись на территории Таджикистана.

В правоохранительных органов Киргизии сообщили о пострадавших из числа тех, кто находился в автомобиле. В машине разбиты заднее и боковые стекла. Примерно через час камнями закидали машину другого гражданина Киргизии, в результате чего было разбито лобовое стекло автомашины. В ГПС Киргизии нападавших называют гражданами Таджикистана.

"Позже граждане Таджикистана закидали камнями дом киргизстанца в местности Дахма. Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина Киргизии, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья. Стрельба продолжается с перерывами, выстрелы производятся только с таджикской стороны", - отметили в ГПС.

В пресс-службе добавили, что пограничные подразделения в Баткенской области несут службу в усиленном режиме.

В прошлом году на неописанном участке киргизско-таджикской госграницы произошло более десяти конфликтов между местными жителями. Последний инцидент с применением оружия произошел 16 декабря. Киргизская сторона на встрече с представителями Таджикистана потребовала прекратить все работы на неописанном участке киргизско-таджикской границы после недовольства местных жителей строительством забора, который начали возводить их таджикские соседи.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем этот процесс приостановился и возобновился два года назад. В настоящее время из 971 км описаны 583 км.