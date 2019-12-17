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Вылетевший из Новосибирска самолет S7 вернулся в аэропорт из-за неисправности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту вынужденной посадки самолета Airbus авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), вылетавшего из Новосибирска в Бангкок, сообщили агентству "Интерфакс" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Проверка проводится на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов", - уточнил собеседник агентства.

По предварительным данным, самолет вылетел из аэропорта Толмачево в 03:05 по местному времени во вторник (23:05 мск в понедельник), однако из-за технической неисправности вернулся в пункт вылета примерно через два часа.

Посадка прошла без происшествий, пострадавших нет.

Предполагается, что пассажиры вылетят в пункт назначения в 10:30 - 11:00 по местному времени во вторник резервным бортом, в настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта. На рейс зарегистрированы более 150 пассажиров.

Новосибирск Толмачево Бангкок S7 Airlines Airbus

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