РФ поставила иностранному заказчику партию снайперских винтовок на 100 млн руб.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия поставила за рубеж партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS T-5000 стоимостью более 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

"С 2017 года, когда Рособоронэкспорт получил право поставлять за рубеж гражданское и служебное оружие, компания проработала заявки иностранных заказчиков на него на сумму свыше $150 млн. Несколько контрактов уже исполнено, в том числе на поставку винтовок ORSIS T-5000, к которым мы видим большой интерес со стороны армейских, полицейских и специальных подразделений наших партнеров", - сказал замглавы компании Игорь Севастьянов, слова которого приводят в пресс-службе.

Севастьянов добавил, что в настоящее время Рособоронэкспорт ведет переговоры и участвует в тендерах на поставку этого оружия в ряд стран.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Вьетнам заказал у России крупную партию винтовок ORSIS T-5000.

В Рособоронэкспорте отметили, что активно продвигают ORSIS на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, в Африку и Европу - только в 2019 году проведено более 40 презентаций винтовок в Кот-д'Ивуаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии, Бразилии, Мексике и во Вьетнаме. Кроме того, оружие демонстрировалось на форуме "Россия - Африка", прошедшем в октябре в Сочи.

"Многие первые лица государств Африки проявили интерес к продукции ORSIS во время саммита", - сообщили в Рособоронэкспорте. В результате в настоящее время госкомпания ведет переговоры о поставке этих снайперских винтовок с представителями свыше 10 стран континента. "Для некоторых заказчиков уже проведены тестовые испытания в России", - сообщили в Рособоронэкспорте.