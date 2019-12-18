Поиск

Дебаты по импичменту Трампу продлятся шесть часов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Дебаты по импичменту президенту США Дональду Трампу продлятся шесть часов, сообщает CNN со ссылкой на члена комитета по регламенту Конгресса Мэри Гэй Скэнлон.

Отмечается, что эти шесть часов будут разделены между двумя партиями и контролироваться руководителями юридического комитета палаты представителей.

Нижняя палата Конгресса США начнет дебаты по двум пунктам обвинений, выдвинутым ранее в отношении американского лидера. Первое из них касается злоупотребления властью, а второе - препятствования расследованию палаты представителей.

Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что голосование по импичменту президенту США Трампу пройдет 18 декабря.

"Завтра (в среду - ИФ) палата представителей осуществит одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией. Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте спикера.

В случае, если конгрессмены поддержат обвинения в отношении Трампа, то президенту США будет объявлен импичмент. Другими словами, Трамп будет официально называться президентом, которому "объявлен импичмент", но он пока не будет отстранен от власти.

Для дальнейших процедур, в том числе отстранения от власти процедура импичмента переносится в верхнюю палату Конгресса - Сенат. Там проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Ожидается, что сенаторы рассмотрят вопрос об отстранении Трампа от власти в январе.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Трамп призвал спикера палаты представителей США прекратить процедуру импичмента

Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности

Начальник российского Генштаба обвинил НАТО в эскалации напряженности

Правительство ФРГ начало готовиться к санкциям США против "Северного потока 2"

Сенат одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

Сенат одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока 2"

Украинский депутат обвинил "Нафтогаз" в махинациях с российским газом на $1,5 млрд

Украинский депутат обвинил "Нафтогаз" в махинациях с российским газом на $1,5 млрд

Кассовые сборы Disney с начала года превысили рекордные для киностудий $10 млрд

Кассовые сборы Disney с начала года превысили рекордные для киностудий $10 млрд

Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

Франциск отменил "папскую тайну" по делам против священников-насильников

ДНР и ЛНР пообещали сближаться с Россией, невзирая на протесты Киева

В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады

В Киеве двое полицейских госпитализированы после стычки у здания Рады

У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');