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Трамп защитил поездку Джулиани на Украину

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил в защиту поездки своего адвоката Руди Джулиани на Украину, заявив, что тот сделал это из любви к стране, сообщают американские СМИ.

"Он великий человек, который любит нашу страну, и он делает это из любви, поверьте мне. Он делает это из любви", - сказал Трамп журналистам.

Отвечая на вопрос, что сообщил ему Джулиани в ходе визита в Белый дом в пятницу, президент сказал: "Не слишком много".

Он также назвал своего адвоката великим "борцом с преступностью", который "знает, что делает".

Личный адвокат президента отправился на Украину в начале декабря, чтобы встретиться с нынешними и бывшими украинскими чиновниками в поисках информации, которая может помочь президенту избежать импичмента.

После своей поездки Джулиани заявил, что намерен поделиться своими выводами с генеральным прокурором США Уильямом Барром и республиканцами Конгресса. По его словам, у него есть доказательства неправомерного поведения бывшего вице-президента США Джо Байдена и администрации экс-президента Барака Обамы.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение анонимного информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский Руди Джулиани

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