Лавров рассказал об инициативе ЕС, направленной на отрыв от России соседних стран

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Инициатива Евросоюза "Восточное партнерство" направлена на отрыв от России ближайших стран-соседей, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Еще до 2014 года тревожным знаком в отношениях Россия-ЕС стал запуск инициативы "Восточное партнерство", направленной по существу - как подтвердилось в дальнейшем - на отрыв от России наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы. Печальные последствия этой эгоистичной политики ощущаются и по сей день", - заявил Лавров в статье "Соседи по Европе" для "Российской газеты", опубликованной в среду.

Такое мнение министр высказал, отмечая ранее обсуждавшуюся концепцию четырех общих пространств Россия-ЕС, которая "опиралась на обоюдное понимание опасности и контрпродуктивности попыток ставить наших общих соседей перед выбором "ЕС или Россия".

Лавров также заявил, что Евросоюз пытается искусственно разделить европейский континент, поскольку "ЕС на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с нашей страной". "В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев".

По мнению главы МИД РФ, тем самым в ЕС "пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю". "Чего только стоят штампуемые евроструктурами резолюции, приравнивающие нацистов, уничтожавших европейские народы, к советским воинам, которые спасли эти народы от физического истребления", - отметил Лавров.

Между тем, министр полагает возможным расширение сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евросоюзом в контексте концепции президента РФ Владимира Путина по формированию "Большого Евразийского Партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и всех других стран континента".

"Экономической основой подключения членов ЕС к такому Партнерству может стать сотрудничество по линии Евросоюз - Евразэс (ЕАЭС - ИФ). Сопряжение потенциалов двух крупных региональных рынков, гармонизация их торгово-инвестиционных режимов будет способствовать усилению позиций всех участников мировой торговли. А также - что немаловажно - позволит избежать в будущем ситуаций, когда наши "общие соседи" вновь искусственно окажутся перед примитивным выбором - либо с ЕС, либо с Россией", - полагает Лавров.

Как сообщалось, программа "Восточное партнерство" нацелена на политическую и экономическую интеграцию Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

"Восточное партнерство" предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

В июне 2020 года ожидается утверждение новых направлений для "Восточного партнерства" в ходе саммита стран-участниц программы. В июле этого года Еврокомиссия запустила общественные консультации по идеям развития программы "Восточное партнерство" после 2020 года, опросник включал шесть блоков вопросов о дальнейших целях и задачах сотрудничества.