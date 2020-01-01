Поиск

Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17

Синоптики прогнозируют еще три недели жары

Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17
В Австралии продолжают бушевать лесные пожары
Фото ЕРА/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Австралии число погибших в результате мощных лесных пожаров достигло 17, в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило Associated Press. В числе погибших есть пожарные-добровольцы.

В штате Новый Южный Уэльс погибли 15 человек, сгорели 175 домов и тысячи людей были вынуждены покинуть дома и перебраться ближе к морю, спасаясь от пожаров. Только в городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки автомобилей. В среду на территории штата действовало более 100 очагов возгорания. Некоторые дороги в регионе перерезаны пожарами К доставке пострадавшим воды, продуктов и топлива подключили корабли ВМС Австралии и военно-транспортную авиатехнику.

31 декабря утром в прибрежном городе Маллакоота (штат Виктория) население - 4000 человек - были вынуждены перебраться ближе к морю из-за подступающего к их домам пламени. Люди устраивались на ночлег в машинах, на автозаправках и в помещениях серфинговых клубов, переоборудованных под центры размещения. В городе сгорело несколько десятков домов, но вечером во вторник ветер поменял направление и пожары отступили.

Маллакоота остается отрезанной пожарами от остальной территории Австралии. В течение ближайших двух недель обеспечивать город всем необходимым будут военные. Они также помогут перебросить в город дополнительные силы пожарных.

Метеопрогноз обещает в Виктории и Новом Южном Уэльсе с субботы 4 января новое усиление жары, которая продлится еще три недели. Ситуация остается пожароопасной. Из-за задымления в среду в воздухе Канберры содержание опасных для здоровья веществ превышало предельно допустимую концентрацию более чем в 21 раз.

Смог от лесных пожаров охватил восточное побережье Австралии

8
Сидней, окутанный дымом от пожаровТуристы на смотровой площадке с видом на скалы "Три сестры" в Новом Южном УэльсеСотрудники пожарной охраны очищают дома после распыления антипиренов - средств для защиты от огня. Новый Южный Уэльс.Дым от лесного пожара возле города ТариТурист в национальном парке Блу-МаунтинсПавлины у сгоревших обломков дома в ХилвиллеДым от лесных пожаров над ТункурриВид на пожары в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд из космоса
Сидней, окутанный дымом от пожаров
Австралия Новый Южный Уэльс Виктория Канберра

Новости по теме

Новости

Главный раввин Польши назвал безответственными обвинения бывшего посла Липского в антисемитизме

Ким Чен Ын объявил об отказе от соблюдения моратория на ядерные испытания

Ким Чен Ын пообещал, что скоро покажет миру новое стратегическое оружие

Трамп анонсировал подписание первой фазы соглашения с Китаем 15 января

Суд в Анголе арестовал активы богатейшей женщины Африки

Суд в Анголе арестовал активы богатейшей женщины Африки

ВС Турции начали готовиться к оказанию военной помощи властям Ливии

Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Восемь человек похищены с греческого танкера у берегов Камеруна

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');