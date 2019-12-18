Москва назвала алогичными готовящиеся против РФ санкции за "интервенцию" в Ливии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Предлагаемые в США санкции за якобы военное вмешательство России в Ливии бездоказательны и алогичны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает большое недоумение... информация с Капитолийского холма о разработке, при чем в активной фазе, очередного проекта: "Акта по стабилизации Ливии". Он предусматривает санкции в отношении Москвы за некое мнимое российское присутствие в Ливии. Россию хотят, судя по проекту документа, обвинить, в военной интервенции, ставшей главным фактором дестабилизации в этом государстве", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам представителя МИД РФ, "подобные агрессивные шаги" давно вошли в практику американских властей. Захарова считает, что предлагаемые санкции стали следствием "прогрессирующей русофобии" в США.

Ранее в среду в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США готовит санкции в отношении российских частных военных компаний (ЧВК) в Ливии. Об этом, в частности, написало издание Al-Monitor. Россия ранее неоднократно отрицала существование таких ЧВК и их присутствие в Ливии.