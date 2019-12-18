Забастовки во Франции продолжатся и в рождественские праздники

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшие французские профсоюзы, в том числе Всеобщая конфедерация труда, объявили, что не будут прекращать забастовки на время рождественских праздников, сообщает газета Le Figaro.

Представители профсоюзов указали, что намерены продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.

В настоящее время премьер Франции Эдуар Филипп принимает в Матиньонском дворце делегацию французских профсоюзов, представляющую сотрудников транспортной системы, учителей, врачей и других специалистов.

Во Франции по-прежнему наблюдаются проблемы в работе общественного транспорта из-за забастовки. В Париже не работают восемь линий метро, почти на половину сокращено количество пригородных поездов. Однако французские СМИ отмечают, что движение транспорта в целом осуществляется уже лучше, чем ранее на этой неделе.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. Они не прекратились и после того, как власти пообещали некоторые уступки. В частности, было принято решение повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет только в 2027 году.