Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эммануэль Макрон в Кот-д'Ивуаре Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, которому накануне исполнилось 42 года, в разгар протестов против пенсионной реформы в стране отказался от своей будущей пенсии главы государства, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Он не будет получать эту пенсию, предусмотренную законом по завершении своего мандата, так как считает, что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован. И следовательно, он не применит его к себе. (...) Мы живем в эпоху, когда выборные лица должны служить примером", - цитирует газета Le Parisien источник в канцелярии президента республики.

Издание напоминает, что президент является единственным, кто пользуется таким специальным режимом вознаграждения. По закону 1955 года при уходе со своего поста бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц.

По словам источника, в этом решении Макрона нет саморекламы, а только желание быть последовательным, отказавшись от пожизненной пенсии, на которую он имеет право после завершения мандата в 2022 году. А последовательность требует, чтобы закон 1955 года в дальнейшем не применялся ни к одному из будущих президентов.

Макрон также принял решение в будущем не заседать в Конституционном совете Франции. Бывшие президенты страны являются пожизненными членами этого совета с вознаграждением в 13,5 тыс. евро в месяц.

Об этом решении, ставшем известным во время пребывания Макрона в Кот-д'Ивуаре, объявлено на 17-й день общенационального забастовочного движения против пенсионной реформы во Франции, инициированной президентом.

Акции против пенсионной реформы во Франции

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря.

Они не прекратились и после того, как власти пообещали некоторые уступки. В частности, было принято решение повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет только в 2027 году.

В минувшую среду крупнейшие французские профсоюзы, в том числе Всеобщая конфедерация труда, объявили, что не будут прекращать забастовки на время рождественских праздников.

Представители профсоюзов указали, что намерены продолжать акции до тех пор, пока власти не откажутся от проекта пенсионной реформы.