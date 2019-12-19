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ЕСПЧ не нашел оснований для рассмотрения иска журналистов "России-24" против Литвы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что не имеет достаточных оснований, чтобы принять иск, поданный против Литвы четырьмя сотрудниками телеканала "Россия-24".

В коммюнике суда, распространенном в четверг, отмечается, что члены суда большинством голосов выступили против рассмотрения искового заявления.

Иск был подан Павлом Зарубиным, Александром Макаровым, Андреем Мельниковым и Алексеем Казаковым и касался событий в Литве в 2016 году. Съемочная группа собиралась освещать форум, в котором, в частности, участвовали российские оппозиционеры.

ЕСПЧ напоминает, что в итоге власти выслали с территории Литвы всех четверых журналистов, решив, что они могли представлять опасность для национальной безопасности. Кроме того, литовские власти упоминали об "агрессивном" поведении журналистов во время форума.

Истцы утверждали, что в Литве нарушили ряд их прав, в частности, статью 10 Европейской конвенции по правам человека - право на свободу выражения мнения.

ЕСПЧ пришел к выводу, что некоторые меры в отношении журналистов действительно могли бы рассматриваться как нарушение этой статьи. "Однако суд считает, что власти доказали, что принятые меры были пропорциональны и необходимы для защиты национальной безопасности", - говорится в коммюнике.

Как считают в суде, поведение истцов в Литве "противоречит принципам ответственной журналистики".

ЕСПЧ РФ Литва

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