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ХроникаПутин: пресс-конференция - 2019Обновлено в 16:01

Daily Beast узнало, что администрация Трампа противилась введению "санкций из ада"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа выступает решительно против введения нового санкционного пакета в отношении России, сообщает американское издание The Daily Beast.

В статье утверждается, что ранее на этой неделе чиновник Госдепа направил высокопоставленному представителю Сената 22-страничное письмо, в котором излагались обширные аргументы против нового законопроекта о санкциях. В нем отмечается, что американская администрация "решительно выступает против" законопроекта, если в него не будет внесен ряд изменений.

По мнению автора послания, законопроект рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам, поскольку будет нацелен на "почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией".

Представители администрации Трампа утверждают, что законопроект предполагает введение санкций в отношении российских компаний за запуск их собственных новых энергетических разработок в России, а также что санкции могут быть направлены против американских банков, работающих в РФ.

Обеспокоенность новым законопроектом высказали и бизнес-сообщества, в том числе Торговая палата и Американский институт нефти, пишет The Daily Beast.

Законопроект, названный "Закон защиты американской безопасности от кремлевской агрессии 2019 года" (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 - DASKA), был принят сенатским комитетом по иностранным делам в среду, 18 декабря.

Законопроектом, в частности, предлагается ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) периодом обращения более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Дональд Трамп США Госдепартамент Сенат США

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