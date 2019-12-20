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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Цена акций Tesla впервые превысила $400

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Котировки производителя электромобилей Tesla впервые превысили $400, относительно июньского минимума они выросли более чем в два раза.

На торгах в четверг цена акций достигала $406,85, а к закрытию скорректировалась до $404,04. По итогам сессии 3 июня 2019 года бумаги дешевели до до минимума 52 недель в $178,97.

Акции Tesla демонстрируют волатильность: 25 июля они подешевели на 14%, поскольку компания отчиталась о превзошедшем прогнозы убытке во втором квартале, тогда как 24 октября подорожали на 18% в связи с тем, что производитель электрокаров неожиданно получил квартальную прибыль.

Между тем многие инвесторы по-прежнему высказывают опасения по поводу прибыльности Tesla, способности компании наращивать производство и ее финансовых потребностей, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики говорят, что недавний рост бумаг Tesla отчасти вызван энтузиазмом в связи с началом производства электромобилей на новом заводе компании в Шанхае, получившем название Gigafactory 3. В то же время акции компании растут медленнее по сравнению с рынком в целом. С начала 2019 года бумаги Tesla подорожали на 21%, тогда как индекс S&P укрепился на 28%.

Tesla Шанхай

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