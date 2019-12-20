Российская туристка серьезно пострадала при ЧП на Пхукете

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российская туристка получила серьезные травмы при столкновении катера и яхты около тайского острова Пхукет, сообщает в пятницу посольство РФ в Таиланде.

Инцидент произошел в четверг, 19 декабря, говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке. В результате серьезно пострадала 67-летняя россиянка. "Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня (20 декабря - ИФ) она улетела в Россию", - рассказали в посольстве.

Инцидент с туристическим катером произошел возле острова Кай-Нок в провинции Пханг Нга недалеко от Пхукета. Судно Choksuphasan 35 с туристами на полном ходу столкнулось с дорогой яхтой Stallion. Капитан катера погиб, а один из членов экипажа упал в воду, и его до сих пор не могут найти. Среди пострадавших оказалось двое россиян, а также туристы из Пакистана, Эстонии, Великобритании, Ирака и Ирана.