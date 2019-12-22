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Неудачная шутка закончилась эвакуацией рождественской ярмарки в Ницце

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции эвакуировали около 3,5 тыс. посетителей рождественской ярмарки в Ницце из-за неудачной шутки местного жителя, сообщается на сайте газеты Figaro.

Один из посетителей вечером на выходе с ярмарки шепнул полицейскому, что направляется купить бомбу. Тот, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей.

Шутника вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Им оказался мужчина в возрасте около 50 лет. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей. Последняя подтвердила, что этот человек - любитель подобных неуместных шуток. Теперь нарушителю придется предстать перед судом.

Ярмарка после двухчасового перерыва возобновила работу.

В Ницце на месте проведения ярмарки действуют повышенные меры безопасности. В частности, на входе все посетители проходят через металлодетекторы. Таким образом власти пытаются предотвратить теракты.

В июле 2016 года в Ницце террорист на грузовике въехал в толпу людей на Английской набережной, где отмечали День взятия Бастилии. В результате погибли 86 человек, более 300 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещено в РФ).

Франция Ницца

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