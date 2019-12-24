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Президента Бразилии Болсонару госпитализировали после падения

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в столице его страны после падения, сообщает бразильский сайт службы новостей G1.

"Президент Жаир Болсонару упал во дворце Алворада. Ему оказали медицинскую помощь и перевезли в военный госпиталь", - говорится в заявлении пресс-службы президента.

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Главе государства провели компьютерную томографию черепа, которая не выявила каких-либо осложнений. Президент Бразилии еще некоторое время останется под наблюдением медиков.

Во время предвыборной кампании Болсонару подвергся нападению. После этого он перенес серию операций, и с тех пор его здоровье стало предметом озабоченности общественности.

Бразилия Жаир Болсонару

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